Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в Кремле во вторник

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 21 марта, проведут официальные переговоры в Кремле. На эту дату у глав государств запланирована насыщенная программа взаимодействия.

Встреча российского и китайского лидеров начнется с церемонии представления делегаций. Сами переговоры пройдут в два раунда, после которых Путин и Си Цзиньпин подпишут ряд документов и выступят с заявлениями для журналистов. Затем состоится государственный обед, передает ТАСС.

Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах будет присутствовать большое представительство. Так, пригласят зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и многих других.

Ранее в понедельник, 20 марта, между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли неформальные переговоры. Беседа на высшем уровне длилась 4,5 часа. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план КНР по урегулированию украинского кризиса.