Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

Фото: администрация президента РФ

Неформальные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином завершились. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 20 марта.

Политики общались почти 4,5 часа. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине и ситуацию в соседней стране.

Официальная часть встречи состоится 21 марта в 15:00 в Большом Кремлевском дворце, передает официальный сайт Кремля.

В ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что на президентских выборах в 2024 году российский народ поддержит действующего главу государства. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что китайский лидер не имел в виду переизбрание Путина на новый срок.

Также в процессе диалога президент России поздравил председателя КНР с переизбранием на новый срок. Глава государства подчеркнул эффективность сотрудничества двух стран.

Накануне встречи глав государств «Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.