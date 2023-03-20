Си Цзиньпин: Россияне поддержат Путина на президентских выборах в 2024 году

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Граждане России поддержат своего президента Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства в 2024 году. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

— В следующем году у вас предстоят выборы. Уверен, что российский народ вас поддержит, — цитирует Си Цзиньпина официальный сайт Кремля.

20 марта состоялась неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. В начале разговора российский лидер поздравил китайского коллегу с переизбранием на пост председателя КНР.

Кроме того, в Сети появилось видео с кортежем Си Цзиньпина.

Накануне встречи глав государств «Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что союз с китайской стороной имеет свои особенности. По его словам, Китай не будет жертвовать чем бы то ни было ради интересов российской стороны и готов сотрудничать только в тех сферах, которые имеют значимость для обоих государств.