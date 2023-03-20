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Приметы и советы

В Сети опубликовали видео кортежа Си Цзиньпина

Евгений Силаев
Общество
В Сети опубликовали видео кортежа Си Цзиньпина
Фото: РИА Новости

В социальных сетях в понедельник, 20 марта, опубликовали видеоролик, на котором виден кортеж председателя КНР Си Цзиньпина.

Видео: Telegram/Kremlin_Russian

20 марта состоялась неформальная встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина. В начале встречи российский лидер поздравил китайского коллегу с переизбранием на пост председателя КНР.

Лидер Китая отправился на встречу с президентом России Владимиром Путиным на автомобиле Hongqi N701. Они не поступили в свободную продажу, всего произведено не более 50 машин.

Накануне встречи глав государств «Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что союз с китайской стороной имеет свои особенности. По его словам, Китай не будет жертвовать чем бы то ни было ради интересов российской стороны и готов сотрудничать только в тех сферах, которые имеют значимость для обоих государств.

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