Будущее мироустройство. Чем завершатся переговоры Путина и Си Цзиньпина в Москве

Фото: пресс-служба Совфеда

В Россию с государственным визитом прибыл лидер КНР Си Цзиньпин. В рамках поездки состоятся как прямые переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером, так и встречи правительств стран. «Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.

Первый визит после переизбрания

Предстоящие встречи российского и китайского правительств пройдут в Москве в различных форматах с 20 по 22 марта. Вечером 20 марта главы государств лично встретятся за закрытыми дверями и обсудят главные вопросы в неформальной обстановке. Во вторник, 21 марта, Си Цзиньпин встретится с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Вторая половина дня будет отведена под продолжительную президентскую программу. Переговоры в этот день пройдут как в узком, так и в расширенном составе.

Основными темами встреч станут расширение торговых и экономических связей, сотрудничество в военной сфере и крупные энергетические проекты. Кроме того, лидеры стран обсудят разные международные проблемы, в том числе украинский кризис.

Итогом встречи станет подписание важных двусторонних документов. В первом документе Россия и Китай закрепят свои намерения продолжить углубление отношений и наращивание сотрудничества. Во втором документе страны определят план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Показательно, что этот визит станет для Си Цзиньпина первой поездкой за пределы Китая после третьего переизбрания на пост главы государства. 10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно согласились с тем, что именно Си Цзиньпин будет занимать эту должность следующие пять лет. Также Си Цзиньпин сохранил должность председателя Центрального военного совета КНР. Так как осенью 2022 года Си Цзиньпина переизбрали на должность генерального секретаря ЦК КПК и Военного совета ЦК КПК, то теперь он продолжит осуществлять не только государственное, но также партийное и военное руководство.

Визит китайского лидера в Россию приковал к событию внимание всего мира. За полетом Boeing 747, принадлежащего, предположительно, первому лицу Китая, в прямом эфире следили почти 15 тысяч пользователей сервиса Flightradar24.

Везде — на первых полосах

Китайские СМИ пестрят публикациями о визите Си Цзиньпина в Россию. В частности, о поездке лидера КНР написала влиятельная китайская газета «Жэньминь жибао». На сайте издания можно ознакомиться со статьей российского президента Владимира Путина о взаимном доверии, об уважении суверенитета и интересов друг друга, что подтверждается нынешним визитом Си Цзиньпина. Российская версия издания «Жэньминь жибао» вынесла все новости о визите председателя КНР на главную страницу, расположив их на самом видном месте.

Крупнейшее китайское издание Global Times, пишущее на английском и китайском языках, также посвятило поездке Си Цзиньпина ряд публикаций. Например, в одной из статей поездка лидера КНР представляется как «визит, имеющий огромное значение, вселяющий уверенность и позитивную энергию».

Официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа» поместило статью Си Цзиньпина о визите в Россию на главную страницу. В ней лидер КНР отметил, что 10 лет назад, после первого избрания на пост лидера Китая, посетил Россию раньше других стран. После этого Си Цзиньпин совершил восемь визитов в Россию и «возвращался в Китай с большим энтузиазмом и полезным опытом». Вместе с президентом России Владимиром Путиным была открыта новая страница в отношениях стран, подчеркнул Си Цзиньпин.

От взаимной помощи до культурных проектов

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что от встречи лидеров России и Китая действительно стоит ждать политических деклараций и экономических договоренностей.

— Китайцы подчеркнуто хотят союза с нами, потому что иначе американцы их просто раздавят. Поскольку это экономический гигант и военный калека. Однако Китай не хочет напрямую конфликтовать с Америкой или Европой, так как основные рынки китайских товаров находятся в богатых странах Запада. Но при этом он хочет союза с нами, потому что иначе не решается тайваньский вопрос. То есть хоть Западу и не нужен сильный Китай, однозначной конфронтации тоже не будет, — уверен политолог.

Эксперт отметил, что Россия и Китай могут договориться о политическом, военном и экономическом сотрудничестве. В частности, в военной сфере Китай может помочь России ресурсами. А для Китая сам факт наличия в союзниках хорошо вооруженной России дает защиту от излишне активных действий стран Запада, заметил специалист.

Итогом встреч правительств стран могут стать даже общие культурные проекты — это будет выглядеть очень символично, подчеркнул собеседник «ВМ».

Упор на глобальную экономику

Доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков в разговоре с «Вечерней Москвой» отметил, что встреча правительств России и Китая носит во многом политический характер.

— Думаю, наше правительство хочет просчитать, выверить свою стратегию, посмотреть, какие планы у китайского правительства. Я бы сказал, эта встреча не для заключения конкретных контрактов о поставке нефти, леса, угля и газа, а, скорее, для обсуждения политической ситуации и всех перспективных рынков. Тот же «Северный поток», новый китайский «шелковый путь», Африка, которая сейчас фактически в полном распоряжении Китая, — рассказал эксперт.

Кроме того, Россия и Китай могут обсудить разделение сфер влияния в Азии. Китай активно интересуется Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, заметил экономист.

Собеседник «ВМ» предположил, что на встречах лидеров стран, помимо политической ситуации, все-таки будут затронуты больше экономические вопросы, нежели военные.

— Я предполагаю, что Россия и Китай будут говорить, скорее всего, о глобальных экономических вопросах. Военные вопросы были обсуждены накануне зимней Олимпиады, когда Путин ездил в Пекин. Посмотрим, что будет дальше. Но все-таки не думаю, что нас ждут какие-то новые контракты: все уже заключено. Скорее всего, страны будут обсуждать больше будущее мироустройство, — резюмировал Юденков.