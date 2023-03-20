Почти 15 тысяч пользователей Flightradar в прямом эфире следят за самолетом Си Цзиньпина

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Более 10 тысяч пользователей Flightradar в прямом эфире смотрят за китайским самолетом, на котором, предположительно, в Москву летит председатель КНР Си Цзиньпин. Это следует из данных сервиса Flightradar24 в понедельник, 20 марта.

Уточняется, что борт лидера КНР находится на первом месте в списке самых отслеживаемых рейсов в мире.

Фото: www.flightradar24.com (скриншот)

На переговорах в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят энергетическую тему, а самые важные вопросы решат тет-а-тет. Об этом 17 марта сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Издание Wall Street Journal сообщило, что после визита в Москву Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В случае если беседа состоится, она станет первым разговором лидеров Китая и Украины с февраля 2022 года.

Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису, при этом активно продвигая идею мирных переговоров, заявил Си Цзиньпин. Он отметил, что для урегулирования кризиса на Украине нужно опираться на цели и принципы Устава ООН, на уважение озабоченности разных стран вопросами своей безопасности.