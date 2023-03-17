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Ушаков раскрыл грядущую программу переговоров Путина и Си Цзиньпина

Полина Пашкина
Политика
Ушаков раскрыл грядущую программу переговоров Путина и Си Цзиньпина
Фото: Администрация президента РФ

На переговорах в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудят энергетическую тему, а самые важные вопросы решат тет-а-тет. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В ходе переговоров Путин и Си Цзиньпин, в частности, обсудят конфликт на Украине. Чиновник отметил, что Москва ценит выверенную позицию Пекина по данному вопросу.

Также среди заявленных тем на скорой встрече глав государств — военно-техническое сотрудничество стран. В беседе примут участие министр обороны России Сергей Шойгу и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, передает ТАСС.

По оценкам помощника президента, Россия и Китай удовлетворены наивысшим уровнем взаимоотношений, достигнутым между странами. Они продолжат развиваться, а поездка Си Цзиньпина придаст им новый импульс, резюмировал Ушаков.

Визит председателя КНР в Россию, как подчеркивается, будет носить исключительно деловой характер. После переговоров Путин и Си Цзиньпин подпишут заявления об углублении отношений стран и плане развития сотрудничества в экономике. На следующий день лидер Китая проведет встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По сведениям Wall Street Journal, после визита в Москву Си Цзиньпин намерен провести онлайн-беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Юрий Ушаков Владимир Путин Переговоры Си Цзиньпин
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