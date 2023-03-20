Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом

Фото: Администрация президента РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает РИА Новости.

Самолет Си Цзиньпина приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2» около 12:59 по московскому времени, передает агентство.

Борт лидера КНР находился на первом месте в топе наиболее отслеживаемых рейсов в мире. За самолетом Boeing 747 Air China на пике следили онлайн более 14 тысяч человек.

На переговорах в Москве президент РФ и председатель КНР обсудят энергетическую тему, а самые важные вопросы решат тет-а-тет. Об этом 17 марта сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Издание Wall Street Journal сообщило, что после визита в Россию Си Цзиньпин хочет провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В случае, если беседа состоится, она станет первым разговором лидеров Украины и Китая с февраля прошлого года.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что союз с китайской стороной имеет свои особенности. По его словам, Китай не будет жертвовать чем бы то ни было ради интересов российской стороны и готов сотрудничать только в тех сферах, которые имеют значимость для обоих государств.