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Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина стартовала в Кремле

Евгений Силаев
В мире
Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина стартовала в Кремле
Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стартовала в Кремле. Об этом стало известно в понедельник, 20 марта.

В начале встречи Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. Глава государства подчеркнул эффективность российско-китайских отношений, передает РИА Новости.

Руководитель Поднебесной остановился в отеле Soluxe Hotel Moscow. На встречу с российским коллегой он прибыл на автомобиле Hongqi N701, разработанном концерном FAW. Они не поступили в свободную продажу, а всего произведено не более 50 подобных машин.

Накануне встречи глав государств «Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» отметил, что союз с китайской стороной имеет свои особенности. По его словам, Китай не будет жертвовать чем бы то ни было ради интересов российской стороны и готов сотрудничать только в тех сферах, которые имеют значимость для обоих государств.

Россия Китай Владимир Путин Си Цзиньпин
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