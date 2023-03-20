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Песков объяснил слова Си Цзиньпина о поддержке Путина на выборах

Евгений Силаев
В мире
Песков объяснил слова Си Цзиньпина о поддержке Путина на выборах
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин не имел в виду, что президент России Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок, когда говорил о поддержке народа. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Си Цзиньпин не говорил об участии Владимира Путина в выборах в 2024 году, но уверен в поддержке Путина россиянами. Эту уверенность можно только разделить, — заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Речь идет о словах китайского лидера, сделанных в ходе встречи с Путиным в Кремле. Си Цзиньпин заявил, что на президентских выборах в 2024 году российский народ поддержит действующего главу государства.

Также в процессе диалога президент России поздравил председателя КНР с переизбранием на новый срок. Глава государства подчеркнул эффективность сотрудничества двух стран.

Кроме того, в Сети появилось видео с кортежем Си Цзиньпина.

Накануне встречи глав государств «Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.

Россия Китай Владимир Путин Выборы Си Цзиньпин
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