Песков объяснил слова Си Цзиньпина о поддержке Путина на выборах

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин не имел в виду, что президент России Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок, когда говорил о поддержке народа. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Си Цзиньпин не говорил об участии Владимира Путина в выборах в 2024 году, но уверен в поддержке Путина россиянами. Эту уверенность можно только разделить, — заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Речь идет о словах китайского лидера, сделанных в ходе встречи с Путиным в Кремле. Си Цзиньпин заявил, что на президентских выборах в 2024 году российский народ поддержит действующего главу государства.

Также в процессе диалога президент России поздравил председателя КНР с переизбранием на новый срок. Глава государства подчеркнул эффективность сотрудничества двух стран.

Кроме того, в Сети появилось видео с кортежем Си Цзиньпина.

Накануне встречи глав государств «Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.