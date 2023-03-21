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Приметы и советы

Массовые задержания прошли в ходе протестов в Париже

Ирэна Колесова
В мире
Массовые задержания прошли в ходе протестов в Париже
Фото: Unsplash

Как минимум 113 человек оказались задержаны в ходе очередной массовой демонстрации в Париже. В ночь на вторник, 21 марта, французы продолжили бастовать против пенсионной реформы и того, что она принята в обход мнения парламента.

Одна из самых крупных манифестаций прошла на площади Вобан в Париже. После того, как французская оппозиция не набрала достаточно голосов для резолюции о недоверии правительству, бастующие начали массово жечь мусорные баки и устраивать потасовки с правоохранителями, передает BFM.

По данным телеканала, на улицы Парижа для обеспечения порядка вышли не менее 2 тысяч полицейских и жандармов. Демонстрации проходят не только в столице Франции, они охватили все крупные города страны — в том числе, Страсбург и Лион.

Ранее стало известно, что 16 марта во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Постепенное повышение начнется в сентябре 2023 года. К 2030 году возраст достигнет 64 лет.

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