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Советник главы Крыма: БПЛА не повредили железную дорогу в Джанкое

Ирэна Колесова
Происшествия
Советник главы Крыма: БПЛА не повредили железную дорогу в Джанкое
Фото: shutterstock

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги после атаки на город беспилотников со взрывчаткой и шрапнелью. Он написал во вторник, 21 марта, в своем Telegram-канале, что поезда в районе населенного пункта следуют по расписанию.

— Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию, — написал Крючков.

Ранее Крючков заявил, что беспилотники со взрывчаткой и шрапнелью целились в гражданские объекты Джанкоя. Сработала система ПВО, один человек получил ранения. Ему оказали помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В городе повреждены несколько объектов и электросети. Глава Крыма Сергей Аксенов сейчас на своем рабочем месте, он координирует работу ведомств. Властям полуострова предстоит оценить ущерб и принять решение о компенсациях.

Крым Сергей Аксенов Беспилотники
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