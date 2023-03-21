«Известия»: Минпромторг планирует запретить импорт товаров из пластика

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Минпромторг России предложил ввести запрет на импорт одноразовой пластиковой посуды в РФ и готов рассмотреть введение ограничений на производство таких товаров в стране, сообщают «Известия» во вторник, 21 марта.

Согласно сообщению, министерство готовится направить в правительство соответствующую инициативу. Под запретом могут оказаться также ватные палочки, контейнеры, стаканчики и множество других изделий из пластика. В самом Минпромторге подтверждают, что работают над таким предложением.

Сейчас в России в перечень на запрет импорта входит 28 товаров. Министерство предлагает заменить их на изделия из биоразлагаемых материалов, стекла, бумаги и дерева.

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