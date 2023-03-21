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«Известия»: Минпромторг планирует запретить импорт товаров из пластика

Ирэна Колесова
Общество
«Известия»: Минпромторг планирует запретить импорт товаров из пластика
Фото: Pixabay

Минпромторг России предложил ввести запрет на импорт одноразовой пластиковой посуды в РФ и готов рассмотреть введение ограничений на производство таких товаров в стране, сообщают «Известия» во вторник, 21 марта.

Согласно сообщению, министерство готовится направить в правительство соответствующую инициативу. Под запретом могут оказаться также ватные палочки, контейнеры, стаканчики и множество других изделий из пластика. В самом Минпромторге подтверждают, что работают над таким предложением.

Сейчас в России в перечень на запрет импорта входит 28 товаров. Министерство предлагает заменить их на изделия из биоразлагаемых материалов, стекла, бумаги и дерева.

Ранее Минпромторг подготовил список приоритетных профессий для Минобороны по отсрочке от службы в армии. В ведомстве определили перечень направлений деятельности, которые наиболее важны с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала.

Пластик Минпромторг РФ Импорт
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