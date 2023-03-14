Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии

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Минпромторг подготовил список приоритетных профессий для Минобороны по отсрочке от службы в армии. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил президент России Владимир Путин.

— Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. Здесь Минпромторг, вот я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений деятельности, профессий, которые нужны, и он передан в министерство обороны, — сказал глава государства.

Оба министерства в настоящее время находятся в диалоге и определяют, какое решение принять, передает сайт Кремля.

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