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Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии

Евгений Белоусов
Общество
Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии
Фото: gov.spb.ru

Минпромторг подготовил список приоритетных профессий для Минобороны по отсрочке от службы в армии. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил президент России Владимир Путин.

— Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. Здесь Минпромторг, вот я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений деятельности, профессий, которые нужны, и он передан в министерство обороны, — сказал глава государства.

Оба министерства в настоящее время находятся в диалоге и определяют, какое решение принять, передает сайт Кремля.

О том, когда в России примут закон о повышении призывного возраста, «Вечерней Москве» рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Весной 2023 года в России начнется ежегодный призыв на срочную военную службу. Он продлится 3,5 месяца — с 1 апреля по 15 июня. В каких случаях положена отсрочка от службы и чем она отличается от освобождения — в материале «ВМ».

Армия Минпромторг РФ Владимир Путин Минобороны
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