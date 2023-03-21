Метеорный поток Лириды будет особенно активным в ночь на 23 апреля

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Пик активности метеорного потока Лириды ожидается в следующем месяце, в ночь на 23 апреля. Астрономы прогнозируют, что будет падать до 18 звезд в час, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

— Метеорный поток Лириды активизируется с 14 по 25 апреля. Пик придется на 22-23 апреля. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час, — сказали ТАСС в планетарии.

Радиант Лирид расположится между созвездиями Лира и Геркулес. Скорость метеоров может достигнуть 49 километров в секунду, считают специалисты. Наблюдать за уникальным явлением лучше всего под утро. Если погода будет ясной, то разглядеть поток Лириды легче всего будет из Северного полушария планеты.

Этот поток образовался из-за кометы. Человечество ведет наблюдение за Лиридами уже 2,5 тысячи лет. В прежние времена он был активнее: так, в 1803 году в восточной части США пролетали до 700 метеоров в час.

Ранее сообщалось, что сотрудники обсерватории красноярского СибГУ имени Решетнева сделали снимок Солнца. На фото оказались видны очень большие протуберанцы, которые отрывались от поверхности звезды и рассеивались в космическом пространстве.