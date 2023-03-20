В обсерватории красноярского университета сфотографировали Солнце

Фото: Telegram / Университет Решетнева

Сотрудники обсерватории красноярского СибГУ имени Решетнева сделали снимок Солнца. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

— На фото видны очень большие протуберанцы, которые отрывались от поверхности нашей звезды и рассеивались в космическом пространстве, — приводит слова руководителя обсерватории Сергея Веселкова Telegram-канал университета.

1/3 Фото: Telegram / Университет Решетнева 2/3 Фото: Telegram / Университет Решетнева 3/3 Фото: Telegram / Университет Решетнева

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