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В обсерватории красноярского университета сфотографировали Солнце

Лейла Алиева
Общество
В обсерватории красноярского университета сфотографировали Солнце
Фото: Telegram / Университет Решетнева

Сотрудники обсерватории красноярского СибГУ имени Решетнева сделали снимок Солнца. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

— На фото видны очень большие протуберанцы, которые отрывались от поверхности нашей звезды и рассеивались в космическом пространстве, — приводит слова руководителя обсерватории Сергея Веселкова Telegram-канал университета.

Фото: Telegram / Университет Решетнева
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Фото: Telegram / Университет Решетнева
Фото: Telegram / Университет Решетнева
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Фото: Telegram / Университет Решетнева
Фото: Telegram / Университет Решетнева
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Фото: Telegram / Университет Решетнева

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