Улетела, но обещала вернуться: какие большие кометы видела Земля

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Большая комета, именуемая Зеленой, вернулась к Земле спустя 50 тысяч лет. Метеор C/2022 E3 (ZTF) получил прозвище за характерный цвет комы — газово-пылевого облака вокруг ядра. Небесное тело можно было наблюдать в начале февраля. Именно в эту дату комета оказалась на минимальном расстоянии от нашей планеты. Она снова приблизится к Земле приблизительно через 50 тысяч лет. О самых известных больших кометах, которые взбудоражили человечество, — в материале «Вечерней Москвы».

Какие кометы называют большими

Слово «комета» происходит из древнегреческого языка и значит «волосатый» или «косматый». Ежедневно вокруг и внутри Солнечной системы перемещаются тысячи комет, но наблюдать невооруженным глазом можно лишь некоторые из них. Именно такие метеоры называют большими: они имеют крупное ядро и проходят близко от Земли.

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C/2020 F3 (NEOWISE)

Самая яркая комета за последние 25 лет, не считая Зеленой. Обнаружена в 2020 году. Прошла перигелий (ближайшую к Солнцу точку орбиты) 3 июля, а 23-го числа того же месяца приблизилась к Земле на минимальное расстояние — 103,5 млн км. Получила название от телескопа, с помощью которого была найдена. Невооруженным глазом C/2020 F3 была видна в Северном полушарии. Предположительно снова увидеть ее представится возможным в девятом тысячелетии, а именно в 88 веке.

C/1811 F1 (Большая комета 1811 года)

Одна из ярчайших известных истории комет. Ее открыл французский астроном Оноре Фложергом 25 марта 1811 года. Метеор «разгорался» до июля, затем ненадолго скрылся в солнечных лучах, а затем продолжил сверкать до января 1812 года. Столь долгий срок (9 месяцев) свободного наблюдения кометы оставался рекордным до 1995 года. С декабря сверкающая небесная стрела только удалялась, последним 17 августа 1812 года ее наблюдал российский ученый Викентий Вишневский.

Приблизительный диаметр ядра C/1811 F1 — 689 километров. Имела раздвоенный сильно изогнутый хвост, что также роднит ее с сестрой, обнаруженной в 1995 году. Согласно расчетам, вернется к Земле в пятом тысячелетии. Увековечена в романе Льва Толстого «Война и мир»: ее наблюдал один из героев, будучи в зимней Москве 1812 года. В «Евгении Онегине» Александра Пушкина встречается «вино кометы», то есть напиток урожая 1812 года.

C/1995 O1 (комета Хейла — Боппа)

Ярчайшая и самая знаменитая комета XX века. Великаншу можно было видеть без помощи специальных приспособлений в течение 18 месяцев. Ее независимо и одновременно открыли американские астрономы Алан Хейл и Томас Бопп 23 июля 1995 года. В тот период наблюдать ее было сложно, но ученые сразу предположили, что комета будет яркой.

Стала заметна в мае 1996 года. Обогнула Землю и пропала из вида для невооруженных глаз в декабре 1997 года. Однако телескопы позволяли наблюдать ее до 2020 года. Имела два хвоста и сияла ярче всех звезд за исключением Сириуса. Широко обсуждалась благодаря развитию интернета и вызвала неожиданные волнения: ходила теория о том, что за кометой прячется корабль инопланетян. Послужила поводом для массового самоубийства членов религиозной секты «Врата рая». Ожидается, что C/1995 O1 вернется в конце 44 века (приблизительно в 4390 году).

C/1975 V1 (комета Веста)

Комета Веста — одна из двух больших комет, прошедших неподалеку (относительно) от Земли в 70-годах прошлого века. Ее обнаружил датский астроном Ричард Вест 10 августа 1976 года. Прошла перигелий 25 февраля, и до 27 февраля ее могли наблюдать невооруженным глазом на фоне дневного неба. Тем не менее осталась практически незамеченной широкими массами из-за ажиотажа вокруг обнаруженной в 1973 году кометы Когоутека C/1973 E1, которая оказалась крайне тусклой.

C/1975 V1 претерпела расщепление ядра на четыре части. По разным оценкам, период ее вращения составляет от 254 тысяч до 6,5 миллиона лет, потому даже приблизительную дату ее нового появления у Земли назвать затруднительно.

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C/1969 Y (комета Беннетта)

Сестра кометы Веста, замеченная у третьей планеты в 1969 году. Открыл ее 28 декабря южноафриканский астроном-любитель Джон К. Беннетт. Метеор относят к великим кометам, подчеркивая продолжительность наблюдения и чрезвычайную яркость. Набирала яркость до марта 1970 года, а затем стала удаляться. Свободно наблюдать ее можно было до мая.

Своевременная взвешенная оценка, большая яркость и удачные точки перигелия, а также расстояние до Земли сделали комету Беннетта самым исследуемым небесным телом такого рода своего времени. C/1969 Y1 имеет наибольшее количество снимков и записей. C/1969 Y1 стала второй кометой, которую можно было увидеть с борта искусственных спутников Земли. Ее изучением занималась астронавты «Аполлона-13», но были вынуждены прекратить исследования из-за аварии. Вновь наблюдать комету Беннетта предположительно будет возможно в 36 веке.