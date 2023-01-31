Зеленая комета мчится к Земле: где, когда и как ее увидеть

Фото: NASA

В начале февраля 2023 года с Землей максимально сблизится редчайшая зеленая комета C/2022 E3 (ZTF), она появляется около нашей планеты только раз в полсотни тысяч лет. Подобное явление в прошлом могли лицезреть только неандертальцы во времена верхнего палеолита. Когда, как и где можно насладиться астрономическим перформансом — в материале «Вечерней Москвы».

Какая комета летит к Земле в феврале 2023 года

Американские астрономы разглядели комету C/2022 E3 (ZTF) в начале марта прошлого года. Сначала ее идентифицировали как астероид, так как она не соответствовала ни одной из характеристик комет. Позднее по мере приближения объекта за ним появились газовопылевое облако («кома») и хвост. Именно эти признаки выдают в небесном теле комету.

В полном имени объекта кроется информация о нем: C — комета долгопериодическая (период ее оборота вокруг Солнца — 50 тысяч лет); символы 2022 E3 говорят о дате обнаружения и о том, что это третья такая находка за период; сокращение из трех букв ZTF указывает на то, что небесное тело увидели через оптику Zwicky Transient Facility.

Почему комета зеленая

Небесное тело назвали «зеленым» по причине зеленовато-желтого оттенка его головы и хвоста. Необычный оттенок создает присутствие двухатомного углерода.

Опасна ли зеленая комета

Ученые выяснили, что небесное тело приблизилось к Солнцу на расстояние 166 миллионов километров, а после совершило петлю и стало двигаться в направлении Земли. Приближение кометы не сулит никаких катаклизмов и совершенно неопасно для землян.

Когда и как увидеть комету

Ученые уверяют, что явление небесного тела может стать самым зрелищным в 2023-м. Самые привлекательные условия для наблюдения наступят в конце января — начале февраля — в период наибольшего сближения с Землей.

После заката, в ночь с 31 января на 1 февраля, комета покажется у Полярной звезды, в районе северного небесного полюса в созвездии Жирафа. Насладиться зрелищем можно будет, даже не имея специального оборудования, из любой точки мира.

С 1 на 2 февраля 2023 года астрономический объект будет на расстоянии 42 миллионов километров от Земли. В этот период у кометы будет самый длинный хвост. Далее день за днем яркость кометы будет уменьшаться — для детального рассмотрения рекомендуется использовать оптические приборы.

Жители Москвы смогут увидеть приближающуюся к Земле зеленую комету C/2022 E3 в предрассветные часы 2 февраля.