Москвичам рассказали об удобных способах передачи показаний счетчиков воды

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сообщить о показаниях счетчиков можно по телефону, онлайн, с помощью городских мобильных приложений или через бота в Telegram. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы.

Самым востребованным способом считается передача показаний через портал mos.ru. С 2015 года горожане воспользовались им свыше 365 миллионов раз. Благодаря сервису можно отследить даты проведения проверки счетчиков, внести данные приборов учета, а также посмотреть архив показаний за предыдущие расчетные периоды.

Вторым по популярности способом является передача через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Кроме того, передать показания можно также через бота в Telegram, по телефону единой сервисной службы, через СМС и лично, передает официальный сайт мэра Москвы.

Гендиректор Российского экологического оператора РЭО Денис Буцаев предложил перейти на электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, в связи с увеличением стоимости бумаги печать платежных документов стала обходиться дороже для управляющих и ресурсоснабжающих организаций.