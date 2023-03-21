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Ремонт 14 поликлиник на западе Москвы завершат в 2023 году

Лейла Алиева
Город
Ремонт 14 поликлиник на западе Москвы завершат в 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На западе столицы в этом году закончится ремонт 14 поликлиник, расположенных в Фили-Давыдкове, Филевском Парке, Очаково-Матвеевском и Крылатском, а также в Кунцеве, Внукове, Раменках, Дорогомилове, Ново-Переделкине и Тропарево-Никулине. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Денис Лебедев.

— В ходе капитального ремонта появляется больше открытых пространств — это позволяет сделать зонирование помещений. Для бесперебойной работы нового и современного оборудования поликлиникам выдаются дополнительные энергомощности. Электроснабжение проходит по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной, — пояснил он.

По словам Лебедева, каждую поликлинику строят в соответствии с новым московским стандартом, однако бывают исключения. Например, в Физкультурном проезде внешний облик здания будет сохранен в историческом варианте, при этом специалисты очистят фасад от грязевых отложений.

Территорию всех 14 медицинских учреждений также планируется благоустроить, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно глава города Сергей Собянин рассказал, что столичные поликлиники постепенно приводятся к единому стандарту. По его словам, городское руководство намерено создать свыше 280 зон отдыха на территориях московских поликлиник. При этом к каждому учреждению применяется индивидуальный подход.

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