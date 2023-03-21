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Собянин: Через Яузу построят велопешеходный мост с амфитеатром

Араз Салехов
Город
Собянин: Через Яузу построят велопешеходный мост с амфитеатром
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий

В столице построят велопешеходный мост через реку Яуза . Об этом во вторник, 21 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Главным его украшением и основой конструкции станет смотровая площадка-амфитеатр над водой. Спуски к набережным будут оборудованы лестницами, пандусами и лифтами, — сказал он.

Сооружение свяжет два столичных района — Басманный и Лефортово. Он станет частью развития территории МГТУ имени Н.Э. Баумана. Объект пройдет от Госпитальной набережной до Рубцовской набережной. Собянин в своем Telegram-канале добавил, что мост планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.

10 марта глава города рассказал, что в парке «Яуза» появится велопешеходный мост между Леоновской рощей и Свибловскими прудами. Также в этом году будут проведены работы вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы. Планируется начать благоустройство вдоль парка «Ростокинский акведук» и Сельскохозяйственной улицы.

В конце февраля руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что всего в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы до 2026 года предусматривается строительство семи пешеходных мостов. Так, пешеходный мост появится через Водоотводной канал реки Москвы, он соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную.

Строительство Благоустройство Мосты Москва Сергей Собянин
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