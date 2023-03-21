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МАДИ выявила 130 тысяч неправильно припаркованных машин в ЦАО столицы с декабря 2022 года

Араз Салехов
Город
МАДИ выявила 130 тысяч неправильно припаркованных машин в ЦАО столицы с декабря 2022 года
Фото: Пресс-служба МАДИ

Минувшей зимой специалисты Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) выявили в центре города 130 тысяч неправильно припаркованных автомобилей. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Этой зимой МАДИ выявила 130 тысяч машин, которые оставили под запрещающими остановку знаками в ЦАО. Все водители получили штрафы за нарушение ПДД, — говорится в материале.

Кроме того, на спецстоянку переместили еще 11 тысяч автомобилей. Такие машины были оставлены под знаком «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Как сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы», водителям пришлось оплатить штраф и еще эвакуацию автомобиля.

Также стало известно об открытии семи дополнительных перехватывающих парковок — благодаря этому в городе появились 657 новых машино-мест. Новые парковки появились у станций метро «Ховрино», «Чертановская», «Юго-Восточная», «Перово» и «Беляево», а возле «Выхино» и «Бабушкинской» их стало несколько.

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