Ефимов: На северо-востоке Москвы возведут 14 спорткомплексов по программе КРТ

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В Северо-Восточном административном округе столицы построят 14 спорткомплексов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Новые объекты построят в десяти районах: в районе Отрадное появится три физкультурно-оздоровительных комплекса, в Марьиной Роще и Ярославском — по два объекта, включая ФОК с бассейном и скалолазный центр. В Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Останкинском, Свиблове, Северном и Северном Медведкове — по одному спортобъекту, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман добавил, что самый большой спортивный объект построят в Северном Медведкове. Его площадь превысит 16 тысяч квадратных метров.

Он отметил, что сейчас необходимую территорию занимают гаражи и склады. Согласно ожиданиям, после завершения строительства будет создано 11,5 тысячи дополнительных рабочих мест.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.