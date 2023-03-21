Флеболог Орлов назвал первые признаки развития варикоза

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Выпирающие узлы на венах, ощущение тяжести в ногах и их отечность в конце дня — это первые признаки развивающегося варикоза. Об этом во вторник, 21 марта, рассказал врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов.

— Есть неспецифические симптомы, которые появляются при варикозе, но могут быть признаком и многих других болезней. Это утомляемость ног, ощущение, будто они наливаются свинцом. Это их отечность, заметить которую можно по остающемуся на коже следу от резинки носков, — сказал он.

По словам врача, появление похожих на шарики венозных узлов является характерным симптомом только для варикоза. Флеболог отметил, что они могут выступать над кожей или не очень, а также быть разными по диаметру, но их наличие говорит о развитии болезни. Он добавил, что симптомы варикоза могут сопровождать человека на протяжении всего дня и регулярно проявляться, передает «Москва 24».

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