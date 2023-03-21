Более 23 тысяч москвичей автоматически продлили парковочное разрешение с помощью смарт-услуг на mos.ru

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Более 23,7 тысячи граждан воспользовались смарт-услугами по автоматическому продлению парковочных разрешений для многодетных семей и резидентов за три месяца. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— С конца 2022-го мы упростили порядок получения парковочных разрешений. Уже три месяца их можно продлевать в одно нажатие онлайн. За это время новым способом воспользовались более 23 тысяч москвичей, — рассказал он.

Для многодетных семей срок выдачи разрешений сократился до трех дней, а действовать они будут, пока семья является многодетной.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что на портале mos.ru создана не только услуга по продлению парковочных разрешений, но и оформление карты москвича для первоклассников и льготного питания для школьников из малообеспеченных семей, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала года москвичи воспользовались услугой оплаты стоянки в мобильном приложении «Парковки России» более 64 тысяч раз. С помощью сервиса горожане могут оплатить как городские стоянки, так и парковки у торговых центров.