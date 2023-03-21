Эксперт по фэншуй Боброва рассказала, какие вещи могут быть источниками проблем в семье

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Источниками болезней и проблем в семье могут быть ненужные и сломанные вещи, а также засохшие растения. Об этом рассказала эксперт по фэншуй Валентина Боброва.

— Периодически надо убираться даже в кладовке. Скопление ненужных и сломанных вещей будет негативно влиять на сектор, в котором она находится. Например, если это север, проблемы начнутся в работе, а если юго-запад, то в личной жизни, — сказала она.

По словам эксперта, если в доме будет много ненужных вещей, то будет блокироваться поступление благоприятной энергии, а плохая продолжит копиться. Это может провоцировать застой в делах и конфликты в семье. Главным источником плохой энергии в доме Боброва назвала посуду с трещинами, а также старые пыльные книги и сломанные вещи. Также к ним относятся больные и засохшие растения, передает «Москва 24».

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