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Эксперт по фэншуй Боброва рассказала, какие вещи могут быть источниками проблем в семье

Никита Худяков
Общество
Эксперт по фэншуй Боброва рассказала, какие вещи могут быть источниками проблем в семье
Фото: shutterstock

Источниками болезней и проблем в семье могут быть ненужные и сломанные вещи, а также засохшие растения. Об этом рассказала эксперт по фэншуй Валентина Боброва.

— Периодически надо убираться даже в кладовке. Скопление ненужных и сломанных вещей будет негативно влиять на сектор, в котором она находится. Например, если это север, проблемы начнутся в работе, а если юго-запад, то в личной жизни, — сказала она.

По словам эксперта, если в доме будет много ненужных вещей, то будет блокироваться поступление благоприятной энергии, а плохая продолжит копиться. Это может провоцировать застой в делах и конфликты в семье. Главным источником плохой энергии в доме Боброва назвала посуду с трещинами, а также старые пыльные книги и сломанные вещи. Также к ним относятся больные и засохшие растения, передает «Москва 24».

На кухне немало источников заразы, поэтому важно содержать ее в чистоте и порядке, иначе существует риск заболеть различными инфекциями. Какие предметы несут потенциальную опасность для здоровья и какие болезни можно подхватить, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

проблемы Эксперты старые вещи Семья Фэншуй
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