«Собирают бактерии и инфекции»: названы главные источники заразы на кухне

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На кухне немало источников заразы, поэтому важно содержать ее в чистоте и порядке, иначе существует риск заболеть различными инфекциями. Какие предметы несут потенциальную опасность для здоровья и какие болезни можно подхватить, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Какие предметы несут опасность

Ножи

По его словам, в первую очередь опасность на кухне для человека представляют ножи, так как каждый из них имеет свое предназначение, но люди чаще всего не обращают внимание на маркировку.

— Люди обычно не придают значение тому, для каких продуктов предназначен тот или иной предмет. При этом существуют ножи для мяса, рыбы, сыра, масла и других продуктов. Дело в том, что одним продуктам требуется термическая обработка, а другим нет. Так, к примеру, мясо, курицу и рыбу нужно готовить, а масло нет. И при использовании одного и того же ножа существует риск переноса бактерий, — объяснил специалист.

Чтобы не разносить их с одних продуктов на другие, важно использовать приборы по назначению. Потому что на любом продукте содержатся свои бактерии, подчеркнул Кондрахин. Он порекомендовал для каждого продукта иметь отдельные ножи и тщательно их обрабатывать.

Разделочная доска

Еще один опасный предмет на кухне, по мнению врача, — деревянная доска, так как при нарезке продуктов на ее поверхности образуются повреждения, в которых скапливаются бактерии.

— При повреждении мы загоняем бактерии с ножа и продуктов в доску. В появившуюся зазубрину не может проникнуть моющее средство, это не позволяет очистить доску до стерильного состояния, — подчеркнул Кондрахин.

Если человек продолжает нарезать хлеб и другие продукты на этой доске, он переносит на них бактерии и увеличивает риски попадания инфекций в организм, пояснил медик.

Плинтус кухонного фартука

Также опасность для здоровья несет плинтус, который располагается между столешницей и кухонным фартуком, предупредил терапевт.

— Это пространство почти никогда не убирается, поэтому там скапливается большое количество пыли, мелкого мусора и бактерий, — сообщил специалист.

Полотенце

Одноразовые полотенца, как объяснил Кондрахин, не несут потенциальной опасности для здоровья, но обычные махровые или вафельные являются прямым источником заразы.

— На таких полотенцах собираются бактерии и инфекции со всех продуктов и приборов, поэтому, продолжая использовать их на своей кухне, человек повышает риски попадания бактерий в организм, — предупредил Кондрахин.

Чем можно заболеть

По мнению врача, все эти кухонные принадлежности могут стать причиной возникновения различных заболеваний. В первую очередь от этих бытовых предметов можно заразиться: