«Коварная болячка обеспечена»: что можно подхватить в гостинице во время отдыха

Фото: pixabay.com

Путешествуя по разным городам, большинство россиян останавливается в отелях разного уровня, стандарта и статуса. Каждый из таких туристов надеется, что отпуск пройдет идеально, после него останутся только хорошие воспоминания, а гостиница оставит в лучшем случае нейтральные впечатления. Однако из-за некачественной уборки в номерах постояльцы отелей рискуют заболеть. Какие опасности подстерегают путешественников во время отдыха — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Клопы атакуют

По высоким стандартам гостинично-ресторанного бизнеса, постельное белье и матрас должны быть чистыми, без пятен и желательно светлых оттенков. Но самое главное — в постельных слоях и мебели не должно быть клопов.

По словам врача-терапевта Надежды Чернышевой, несмотря на то что эти насекомые не представляют большой опасности для человека, они все же способны вызвать дискомфорт.

— Они кусают, издают зловонные ароматы, их прикосновения способны вызвать зуд. Клопы, как и тараканы, могут перекочевать на ваши личные вещи и переехать из гостиницы в ваше жилище, — сказала врач.

В связи с этим эксперт рекомендует всю привозимую на отдых одежду содержать в отельных пакетах, закрепленных специальными застежками.

Если вы обнаружили незваных гостей в своем номере, немедленно выносите оттуда свои вещи и требуйте у персонала переселить вас в комнату без клопов.

Привет, грибок

Самой опасной зоной любого помещения является ванная комната — это место сосредоточения грибков.

— Например, если до вас в номере проживал человек с грибком ногтей, а горничная недостаточно хорошо продезинфицировала углы и полы, а вы еще умудрились босиком походить, то коварная болячка вам обеспечена, — предупредила врач.

Лучшими «друзьями» грибка, по словам эксперта, являются повышенная влажность в комнате, известковые налеты и некачественная уборка.

— В ванной и уборной могут сохраняться споры, которым не составит труда перебраться к вам. Так что во время поездок обязательно нужно обрабатывать самые мелкие раны дезинфицирующими средствами, — сказала медик.

Эксперт порекомендовала использовать резиновую обувь даже во время водных процедур, чтобы не прикасаться к полу, на котором могут быть опасные возбудители.

Бородавки и иные неприятности

Они могут появиться на любом участке кожи. Бородавки считаются доброкачественным новообразованием кожи и вызываются вирусом папилломы человека.

Вирус фактически невозможно вывести из организма, и в будущем даже мелкая царапина будет способна вызвать рецидив болезни и возникновение неприятных наростов, предупредила эксперт.

Исключить заражение можно только благодаря соблюдению санитарных норм и дезинфекции помещения, заключила спикер.