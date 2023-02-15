Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Не только генетика: врач Соломатина объяснила, почему болезнь Альцгеймера стала поражать молодежь

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Не только генетика: врач Соломатина объяснила, почему болезнь Альцгеймера стала поражать молодежь
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Китайские врачи обнаружили болезнь Альцгеймера у 19-летнего студента. Медики выяснили, что молодой человек испытывал сложности с концентрацией, чтением и выражением собственных эмоций. «Вечерняя Москва» узнала, что могло спровоцировать развитие опасного недуга.

Как рассказала в беседе с «ВМ» врач-диетолог Елена Соломатина, как правило, болезнь Альцгеймера является наследственным недугом. И нет ничего удивительного в том, что он может проявляться как у пожилых, так и у молодых людей.

— Очень полезная вещь — создание генетического паспорта, который в молодом возрасте позволит узнать, к каким болезням человек предрасположен, — заметила Соломатина. — Но если у вас нет времени на это, то следует узнать у родных, кто страдал какими-либо болезнями и от чего умер. В семьях не принято обращать внимание на деда или бабушку, у которых с возрастом ухудшается характер. С ними стараются меньше контактировать. А ведь именно недоброжелательность или странности пожилого родственника могут быть одним из проявлений серьезной наследственной болезни.

Эксперт отметила, что чаще всего наследственная предрасположенность становится причиной раннего дебюта болезни.

— Возникновение болезни Альцгеймера у 19-летнего юноши могло быть связано не только с предрасположенностью, но и с его рационом. Злоупотребление фруктозосодержащих напитков, соков, нектаров являются благодатной средой для развития болезни, особенно у тех, кто и без того подвержен ей по генетике, — добавила Соломатина.

Эксперт отметила, что иногда в столь раннем развитии болезни, сами того не осознавая, виноваты родители пациентов.

— Очень часто от мамочек можно услышать, что они потчуют своих детишек только соками и нектарами, в которых огромное содержание фруктозы. Либо дают вместо сахара мед, который тоже является источником этого моносахарида, — сказала собеседница «ВМ».

А если у ребенка еще и имеется по родовому каналу предрасположенность к болезни Альцгеймера, то раннее проявление недуга обеспечено, заключила спикер.

Здоровье Елена Соломатина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте