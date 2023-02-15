Не только генетика: врач Соломатина объяснила, почему болезнь Альцгеймера стала поражать молодежь

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Китайские врачи обнаружили болезнь Альцгеймера у 19-летнего студента. Медики выяснили, что молодой человек испытывал сложности с концентрацией, чтением и выражением собственных эмоций. «Вечерняя Москва» узнала, что могло спровоцировать развитие опасного недуга.

Как рассказала в беседе с «ВМ» врач-диетолог Елена Соломатина, как правило, болезнь Альцгеймера является наследственным недугом. И нет ничего удивительного в том, что он может проявляться как у пожилых, так и у молодых людей.

— Очень полезная вещь — создание генетического паспорта, который в молодом возрасте позволит узнать, к каким болезням человек предрасположен, — заметила Соломатина. — Но если у вас нет времени на это, то следует узнать у родных, кто страдал какими-либо болезнями и от чего умер. В семьях не принято обращать внимание на деда или бабушку, у которых с возрастом ухудшается характер. С ними стараются меньше контактировать. А ведь именно недоброжелательность или странности пожилого родственника могут быть одним из проявлений серьезной наследственной болезни.

Эксперт отметила, что чаще всего наследственная предрасположенность становится причиной раннего дебюта болезни.

— Возникновение болезни Альцгеймера у 19-летнего юноши могло быть связано не только с предрасположенностью, но и с его рационом. Злоупотребление фруктозосодержащих напитков, соков, нектаров являются благодатной средой для развития болезни, особенно у тех, кто и без того подвержен ей по генетике, — добавила Соломатина.

Эксперт отметила, что иногда в столь раннем развитии болезни, сами того не осознавая, виноваты родители пациентов.

— Очень часто от мамочек можно услышать, что они потчуют своих детишек только соками и нектарами, в которых огромное содержание фруктозы. Либо дают вместо сахара мед, который тоже является источником этого моносахарида, — сказала собеседница «ВМ».

А если у ребенка еще и имеется по родовому каналу предрасположенность к болезни Альцгеймера, то раннее проявление недуга обеспечено, заключила спикер.