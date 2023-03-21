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Приметы и советы

Минсельхоз предложил отказаться от цели по росту потребления рыбы до 25 килограммов

Араз Салехов

Сюжет: 

Еда
Общество
Минсельхоз предложил отказаться от цели по росту потребления рыбы до 25 килограммов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Министерство сельского хозяйства России предлагает отказаться от цели по достижению среднедушевого потребления рыбы в России не менее 25 килограммов. Об этом говорится на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Напомним, что такая инициатива описана в государственной программе по развитию рыбохозяйственного комплекса «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Она была утверждена еще в 2014 году. В действующей редакции документа указано, что госпрограмма должна привести к обеспечению продовольственной безопасности в части достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах в объеме не менее 25 килограммов в год.

В свою очередь ведомство предлагает скорректировать эти цели: оставить в новой редакции только пункт, который касается поддержания уровня самообеспеченности, цитирует сообщение РБК.

Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу. Кроме того, Минсельхоз инициирует снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы, чтобы сдержать рост цен. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, какие продукты подорожают и подешевеют в марте.

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