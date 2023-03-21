В Джанкое после атаки украинских беспилотников ввели режим ЧС

Фото: Unsplash

В городе Джанкое после атаки украинских беспилотников ввели режим ЧС муниципального уровня. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил глава администрации города Игорь Ивин телеканалу «Крым 24».

— Введен режим ЧС муниципального уровня. Созданы рабочие группы, которые обследуют объекты. Выявляют ущерб, — рассказал он.

Кроме того, за счет резервного фонда будет выплачена компенсация.

Накануне советник главы Крыма заявил, что беспилотники со взрывчаткой и шрапнелью целились в гражданские объекты Джанкоя. Сработала система ПВО, один человек получил ранения. Ему оказали помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

При этом советник главы Крыма Олег Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги в результате инцидента.