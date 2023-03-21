Телефонные мошенники случайно позвонили в полицию в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье телефонные мошенники, не зная того, попытались обмануть полицейских. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 21 марта.

По ее словам, аферисты позвонили на стационарный служебный номер сотрудницы полиции в Орехово-Зуево. Первый злоумышленник представился знакомым правоохранительницы, который стал виновником серьезного ДТП. После этого трубку взял второй мошенник и представился следователем, после чего заявил, что готов за вознаграждение не привлекать «друга» сотрудницы к уголовной ответственности. Преступники потребовали 125 тысяч рублей.

Понимая, что она говорит с мошенниками, оперативник уголовного розыска решила подыграть молодым людям. Она сообщила адрес, на который стоит приехать за деньгами. Одновременно с этим майор полиции предупредила своих коллег о происходящем.

Через некоторое время за суммой прибыл ничего не подозревающий таксист, который не знал о преступном характере заказа. Полицейские последовали за машиной, а когда доставщик передал посылку адресатам, правоохранители задержали двух жителей города Люберцы. Молодые люди пояснили, что в схеме аферистов выполняли роли курьеров, и должны были передать похищенное своему сообщнику.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, а сотрудники полиции разыскивают их подельника.

Другая группа злоумышленников была более удачливой: мошенники украли у столичной пенсионерки почти полмиллиона рублей.