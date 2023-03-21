Актер фильма «Гарри Поттер» Пол Грант умер на 57-м году жизни

Фото: patriarchia.ru

Британский актер Пол Грант умер на 57-м году жизни. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает издание The Sun.

Актера нашли без сознания в четверг вечером, 16 марта, рядом с железнодорожным вокзалом Кингс-Кросс на севере Лондона. Он был доставлен в одну из местных больниц, где врачи констатировали его смерть. При этом от аппарата жизнеобеспечения его отключили только 19 марта.

Точные причины смерти не уточняются, однако известно, что Грант в прошлом боролся с наркозависимостью и алкоголизмом, пишет The Sun.

Пол Грант стал известным после съемок в фильме «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая». Также он снялся в фильмах «Лабиринт» и« Гарри Поттер и философский камень».