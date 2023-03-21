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Врач Белов предупредил об опасности покупок с уличных лотков

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Белов предупредил об опасности покупок с уличных лотков
Фото: Pixabay

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, почему покупка фруктов, продуктов, косметики и даже игрушек на улице может быть опасной для здоровья.

Медик отметил, что чаще всего у таких продавцов нет не сертификатов и разрешений на торговлю.

По словам Белова, такие урожаи с лотков часто становятся причинами отравлений. Главные симптомы — головные боли, рези в животе, ухудшение памяти и концентрации внимания.

Врач также отметил, что состав купленной на улице косметики также вызывает много вопросов. В помадах, например, может содержаться ртуть, свинец, мышьяк. Это может привести к отравлению или аллергической реакции, передает издание «Невские новости».

Медики из Новосибирска предупредили, что важно отказаться от чайника из некачественного пластика. В противном случае все вредные вещества, содержащиеся в нем, перейдут в воду, а затем легко попадут в организм человека, передает Nation news.

Использование антисептических средств не по назначению может привести не только к проблемам с пищеварением, но и к отравлению и даже смерти. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева, комментируя инцидент, произошедший в одной из школ в центре Москвы, где учащиеся отравились водой из кулера, в котором содержался антисептик.

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