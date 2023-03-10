Терапевт Алексеева рассказала, насколько опасно попадание антисептика в организм

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Использование антисептических средств не по назначению может привести не только к проблемам с пищеварением, но и к отравлению и даже смерти. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева, комментируя инцидент, произошедший в одной из школ в центре Москвы, где учащиеся отравились водой из кулера, в котором содержался антисептик.

По словам эксперта, в составе современных антисептиков содержатся перекись водорода, изопропиловый спирт, стерильная вода и глицерин. Скорее всего, школьники могли отравиться изопропилом, который в четыре раза токсичнее, чем этанол, то есть действующий компонент спиртосодержащих напитков.

— Процесс опьянения в этом случае выше в разы. Разумеется, если употребить несколько грамм антисептика, разбавленного водой, то ничего не случится. Максимум вас ждет легкая интоксикация либо ожог органов желудочно-кишечного тракта. Но, выпив чуть больше, вы можете впасть даже в кому, — объяснила Алексеева.

Дело в том, что после попадания средства в организм он в процессе переваривания превращается в ацетон, накапливается в крови и приводит к свертыванию белков, что и вызывает кому, а в худшем случае и смерть, подчеркнула медик.

В некоторых дезинфицирующих средствах используют даже технический спирт. Выпив такое вещество, человек может не только отравиться, но даже умереть.

Еще один школьник отравился в столице 10 марта. Пятиклассник угодил в больницу после того, как на завтрак выпил йогурт. По данным СМИ, мальчик страдает заболеванием печени, и из-за того, что органы не смогли переварить продукт, организм выбросил в кровь эндогенный спирт, который позднее обнаружили благодаря анализам. Мог ли йогурт так навредить здоровью ребенка, выясняла «Вечерняя Москва».