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«Димы и Гоши больше нет»: Cream Soda подтвердила смерть основателя группы

Лейла Алиева
Происшествия
«Димы и Гоши больше нет»: Cream Soda подтвердила смерть основателя группы
Фото: vk/creamsoda

Во вторник, 21 марта, в 9:00 состоялось официальное опознание тела лидера группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, которого накануне нашли в Волге. Об этом сообщил музыкальный коллектив на личной странице в социальных сетях.

— Вчера появилось множество сообщений, утверждающих, что нашли тело Димы. Мы до последнего никак не комментировали это. Так как ждали официального подтверждения. Опознание состоялось сегодня утром: Димы с нами больше нет. Гоша погиб вчера в скорой, — говорится в сообщении.

Еще одного солиста группы — Аристарха Ухтомского — продолжают искать спасатели.

Накануне стало известно, что Свиргунов с компанией отмечал день рождения на берегу Волги. Когда молодые люди вышли танцевать на реку, покров водоема не выдержал и четыре человека провалились под лед.

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