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Более 14,9 миллиона раз москвичи оплатили проезд с помощью банковской карты в феврале

Лейла Алиева
Город
Более 14,9 миллиона раз москвичи оплатили проезд с помощью банковской карты в феврале
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В феврале этого года москвичи оплатили проезд с помощью банковской карты более 14,9 миллиона раз, что на 23 процента больше, чем годом ранее, когда это число составляло около 12,2 миллиона. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— По сравнению с прошлым годом число турникетов в метро и МЦК, которые принимают банковские карты, выросло почти в четыре раза. Это значит, пассажирам стало еще удобнее пользоваться именно таким способом оплаты, — рассказал он.

По словам Ликсутова, в столичном общественном транспорте многие передовые технологии и решения внедряются одними из первых в мире. На сегодняшний день все турникеты метро и МЦК принимают банковские карты, передает Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Недавно в дептрансе рассказали об эволюции оплаты проезда в столичных трамваях. Пассажирам не нужно будет стоять в очереди к единственному турникету. Теперь для оплаты поездки достаточно приложить карту к установленному в салоне валидатору. Также в дептрансе вспомнили, как платили за проезд в XX веке.

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