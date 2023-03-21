Мужчина на востоке Москвы помог женщине с сумками, а после изнасиловал ее

Фото: СК РФ

Москва, 2-я Пугачёвская улица Карта всех событий

На востоке столицы мужчина предложил местной жительнице помочь донести тяжелые сумки, а после изнасиловал ее. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 21 марта.

По ее словам, преступление произошло 19 марта у магазина на 2-й Пугачевской улице. Злоумышленник познакомился с 36-летней женщиной и предложил ей донести тяжелый пакет до дома. Уже около жилища мужчина напал на нее и изнасиловал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В скором времени подозреваемого задержали. Им оказался мужчина 1974 года рождения.

— В скором времени следствие обратится в суд с просьбой заключить фигуранта под стражу, — резюмировала Иванова.

Похожее преступление произошло также на востоке столицы 11 марта. На улице Буракова 40-летний злоумышленник напал на 20-летнюю девушку.