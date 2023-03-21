Мужчина в центре Москвы отказался идти в отдел полиции и напал на сотрудников

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Москва, Неглинная улица Карта всех событий

В центре столицы молодой человек отказался идти в отделение полиции для установления личности и напал на сотрудника. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 21 марта.

По ее словам, инцидент произошел 19 марта на Неглинной улице. Стражи правопорядка хотели проверить документы у 25-летнего мужчины, но у молодого человека их не оказалось. Для установления личности полицейский попросил гражданина пройти в отделение, однако мужчина отказался и применил физическую силу к сотруднику.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

— Злоумышленника задержали, в скором времени решится вопрос об избрании ему меры пресечения, — резюмировала Иванова.

Другое уголовное дело по этой статье возбудили после инцидента в столичном метро. Сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» попытался задержать пассажира, который проник на станцию без билета. Но молодой человек оказал сопротивление и столкнул мужчину с лестницы.