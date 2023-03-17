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В Москве пассажир столкнул сотрудника метро с лестницы

Степан Жирнов
Происшествия
В Москве пассажир столкнул сотрудника метро с лестницы
Фото: пресс-служба ГСУ СК по Москве

Пассажир, не заплатил за проезд и попытался убежать от сотрудника столичного метрополитена. Когда последний его догнал, злоумышленник столкнул того с лестницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 17 марта.

По ее словам, преступление произошло еще 20 января 2023 года. Представители ГКУ «Организатор перевозок» пытались задержать зайца, однако он оказал сопротивление. В ходе конфликта нарушитель столкнул одного из сотрудников с лестницы и скрылся.

Видео: пресс-служба ГСУ СК по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

— Подозреваемого задержали, он находится в отделе Следственного комитета на допросе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, — резюмировала Иванова.

Это не первое уголовное дело, которое было возбуждено после нападений на контролеров. В 2022 году произошло 16 таких случаев. За подобные действия преступникам может грозить до десяти лет лишения свободы.

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