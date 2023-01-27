За 2022 год в Москве возбудили 16 уголовных дел по факту нападений на контролеров на транспорте

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Шестнадцать уголовных дел было возбуждено по факту нападений на контролеров на транспорте в 2022 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» в пятницу, 27 января.

Согласно подведенной статистике, в ушедшем году было зарегистрировано более 80 случаев нападений на контролеров.

— Наши контролеры нередко сталкиваются с проявлением агрессии в свой адрес со стороны нарушителей. За этим могут следовать не только нецензурные выражения, но и причинение вреда здоровью. Зачастую нападения совершаются со стороны представителей сильного пола на женщин-контролеров, — сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

При этом все нападения были зафиксированы камерами, которые сотрудники компании носят на груди, а также системой видеонаблюдения в салонах транспортных средств и в метро.

Такой контроль помогает не только найти злоумышленника, но и проследить за действиями самого контролера в конкретной ситуации. По словам Султанова, некорректное поведение влияет на уровень оценки его работы.

— Однако, когда такое же отношение исходит со стороны пассажиров, мы считаем необходимым встать на защиту наших работников, — резюмировал руководитель ГКУ «Организатор перевозок».

За нападение на контролера, согласно российскому законодательству, злоумышленникам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Например, в конце декабря 2022 года, когда безбилетный пассажир вытолкнул контролера из открытых дверей автобуса. Женщина упала на тротуар и сломала себе руку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника арестовали.