Спасатель Томчук предупредил об опасности выхода на лед весной

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Реки с быстрым течением, проходящие через крупные города, являются самыми опасными для любителей прогулок по льду и зимней рыбалки. Об этом рассказал заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук.

Он отметил, что люди часто проваливаются там, где проходят быстротекущие реки. Если начались плюсовые температуры, надо насторожиться: лед начнет быстро намокать, набухать и терять прочность.

По его словам, в мартовской воде человек может продержаться не более десяти минут, так как ее температура составляет около 3–4 градусов.

В основном люди погибают от переохлаждения: одежда на провалившемся человеке намокает, и он идет на дно, передает НСН.

20 марта стало известно о гибели основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившегося под лед вместе с друзьями во время прогулки по реке Волге, передает ФАН.

В Подмосковье спасатели вытащили из воды лося, который провалился под лед и не мог выбраться. Спасение тонувшего животного попало на видео, опубликованное Telegram-каналом Московской областной противопожарно-спасательной службы в понедельник, 20 марта.