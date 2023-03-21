Мошенники споили москвича, чтобы завладеть его квартирой

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, улица Фабрициуса Карта всех событий

Злоумышленники споили жителя столицы и попытались отобрать у него квартиру. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 21 марта.

По его словам, аферисты вошли в доверие к хозяину квартиры на улице Фабрициуса в Москве и начали планомерно спаивать жертву. Когда пострадавший перестал осознавать происходящее вокруг, мошенники убедили его подписать договор купли-продажи на его жилище.

После этого потерпевшего вывезли в Московскую область и поселили в квартиру, принадлежащую одному из злоумышленников. Однако план аферистов провалился: сотрудники государственных органов заподозрили неладное и отказались регистрировать право собственности.

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По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Полицейские при поддержке спецназа задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Московской области. Фигуранта заключили под стражу. Его соучастников ищут. Также полиция проверяет группу на причастность к аналогичным преступлениям.

Других мошенников задержали в Подмосковье. Молодые люди звонили гражданам и обманывали их при помощи схемы «Ваш родственник попал в беду». Их преступную деятельность пресекли после того, как аферисты попробовали обмануть майора полиции.