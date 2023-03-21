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Мошенники споили москвича, чтобы завладеть его квартирой

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенники споили москвича, чтобы завладеть его квартирой
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, улица Фабрициуса Карта всех событий

Злоумышленники споили жителя столицы и попытались отобрать у него квартиру. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 21 марта.

По его словам, аферисты вошли в доверие к хозяину квартиры на улице Фабрициуса в Москве и начали планомерно спаивать жертву. Когда пострадавший перестал осознавать происходящее вокруг, мошенники убедили его подписать договор купли-продажи на его жилище.

После этого потерпевшего вывезли в Московскую область и поселили в квартиру, принадлежащую одному из злоумышленников. Однако план аферистов провалился: сотрудники государственных органов заподозрили неладное и отказались регистрировать право собственности.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Полицейские при поддержке спецназа задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Московской области. Фигуранта заключили под стражу. Его соучастников ищут. Также полиция проверяет группу на причастность к аналогичным преступлениям.

Других мошенников задержали в Подмосковье. Молодые люди звонили гражданам и обманывали их при помощи схемы «Ваш родственник попал в беду». Их преступную деятельность пресекли после того, как аферисты попробовали обмануть майора полиции.

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