Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина раскрыла пол новорожденного ребенка

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Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина раскрыла пол своего первенца и рассказала о партнерских родах.

— Схватки начались дома, я постоянно была на связи со своим врачом. Помню, всю ночь не спали, настроение было хорошее, много смеялись, и я чувствовала, что скоро рожу. А рано утром настало время ехать в роддом. Попили чай и поехали, — вспоминает актриса.

Вместе с супругом Ильюхина заранее решила, что роды будут партнерские, потому что так она чувствовала себя спокойнее. Супруг знаменитости также переехал на время к ней в роддом. При этом пол будущего малыша пара узнала еще на ранних сроках беременности, но тщательно скрывала.

— У нас девочка. И, конечно же, мы заранее присматривали наряды для принцессы. Но покупать начали на седьмом месяце беременности. Также потихоньку подбирали необходимое в детскую. Когда заходили в магазин, меня было не остановить, — поделилась Ильюхина в интервью StarHit.

Актриса впервые стала мамой 12 марта. О радостной новости она сообщила в своем блоге. В свою очередь поклонники принялись активно поздравлять актрису со знаменательным событием.