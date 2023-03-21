Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина раскрыла пол новорожденного ребенка

Лейла Алиева
Общество
Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина раскрыла пол новорожденного ребенка
Фото: t.me/iliukhinaa

Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина раскрыла пол своего первенца и рассказала о партнерских родах.

— Схватки начались дома, я постоянно была на связи со своим врачом. Помню, всю ночь не спали, настроение было хорошее, много смеялись, и я чувствовала, что скоро рожу. А рано утром настало время ехать в роддом. Попили чай и поехали, — вспоминает актриса.

Вместе с супругом Ильюхина заранее решила, что роды будут партнерские, потому что так она чувствовала себя спокойнее. Супруг знаменитости также переехал на время к ней в роддом. При этом пол будущего малыша пара узнала еще на ранних сроках беременности, но тщательно скрывала.

— У нас девочка. И, конечно же, мы заранее присматривали наряды для принцессы. Но покупать начали на седьмом месяце беременности. Также потихоньку подбирали необходимое в детскую. Когда заходили в магазин, меня было не остановить, — поделилась Ильюхина в интервью StarHit.

Актриса впервые стала мамой 12 марта. О радостной новости она сообщила в своем блоге. В свою очередь поклонники принялись активно поздравлять актрису со знаменательным событием.

Знаменитости Дети Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте