«Партнерские роды прошли на ура!»: звезда «Ворониных» Мария Ильюхина родила первенца

Фото: t.me/iliukhinaa

Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина впервые стала мамой. Об этом в воскресенье, 12 марта, актриса сообщила в своем блоге.

— Партнерские роды прошли на ура! Теперь я с гордостью могу сказать, что я стала мамой, — написала девушка на своей странице в одной из социальных сетей.

Поклонники принялись активно поздравлять актрису со знаменательным событием.

О беременности актрисы стало известно еще в ноябре прошлого года. В связи с этим ей пришлось отказаться от ролей в кино, однако оставлять актерскую карьеру она не планирует.

В том же месяце она вышла замуж за отца своего будущего ребенка Алексея Шарова. Церемония бракосочетания состоялась в конце ноября, фамилию актриса менять не стала. По словам звезды, это был один из самых счастливых моментов ее жизни. Родители также обрадовались известию о свадьбе дочери.

В феврале журналисты узнали, что 37-летняя жена 53-летнего актера Сергея Астахова скоро станет мамой. Для бывшего педагога начальных классов Виктории Савкеевой это будет первый ребенок, а артист станет отцом во второй раз. Он не раз говорил в интервью, что мечтает, чтобы его избранница наконец стала мамой, а он — снова папой. С уроженкой Сыктывкара, которая тогда преподавала в одной из частных подмосковных школ в начальных классах, Астахов познакомился на дискотеке.