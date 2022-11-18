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Актриса, сыгравшая Машу в сериале «Воронины», ждет ребенка в 19 лет

Полина Долганова
Общество
Актриса, сыгравшая Машу в сериале «Воронины», ждет ребенка в 19 лет
Фото: Telegram / Мария Ильюхина

Актриса Мария Ильюхина, которая сыграла Машу в сериале «Воронины», ждет ребенка. В субботу, 19 ноября, артистка отметит свое 19-летие.

Из-за своего интересного положения девушке пришлось отказаться от ролей в кино, однако оставлять карьеру актрисы Ильюхина не планирует. Она вернется в кадр, когда придет в форму после рождения малыша.

— Моя карьера в кино продолжится. В ближайшее время я запишу еще одну новую песню. Беременность и предстоящее материнство — самый счастливый период в моей юной жизни, — рассказала актриса в разговоре со StarHit.

В конце сентября телеведущая и певица Ольга Орлова выложила видео, на котором виден ее округлившийся живот. Тогда многие поклонники сочли, что таким образом она намекнула на свою беременность. Позже Орлова намекнула на пол своего будущего ребенка. Чтобы раскрыть поклонникам эту тайну, в своем микроблоге звезда решила рассказать анекдот.

В октябре стало известно, что дочь киноактера Сергея Бодрова Ольга ждет первого ребенка. Два года назад она вышла замуж за актера Сергея Быстрова.

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