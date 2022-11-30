Девятнадцатилетняя Маша из «Ворониных» вышла замуж за отца будущего ребенка

Фото: t.me/iliukhinaa

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая Машу в сериале «Воронины», вышла замуж за отца своего будущего ребенка — Алексея Шарова. Церемония бракосочетания состоялась в конце ноября, фамилию актриса меня не стала.

— Свадьбу мы планируем сыграть в течение года. Пока это была лишь маленькая, но очень важная формальность для нашей молодой семьи. Осенью Алексей сделал мне предложение — пригласил в ресторан и в торжественной обстановке надел на пальчик красивое кольцо с бриллиантом, — поделилась Ильюхина.

По словам звезды, это был один из самых счастливых моментов ее жизни. Родители пары также обрадовались известию о свадьбе дочери, пишет StarHit.

О беременности актрисы стало известно 19 ноября. В связи с этим Ильюхиной пришлось отказаться от ролей в кино, однако оставлять актерскую карьеру она не планирует.

Также в ноябре сообщалось о беременности бывшей участницы музыкальной группы «Тату» Лены Катиной. 38-летняя Катина станет мамой во второй раз: у певицы уже растет сын Александр от музыканта Сашо Кузмановича.