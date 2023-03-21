Шаманка Кажетта представила любовный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака

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Шаманка Кажетта Ахметжанова заявила, что апрель 2023 года станет одним из самых благоприятных месяцев для знакомств, отношений и укрепления любовной энергетики.

Овен

Судьба начнет сводить данный знак с большой любовью, которую легко упустить из-за работы. Важно сменить приоритеты и отказаться от излишней серьезности, чтобы обрести личное счастье.

Телец

Примерные семьянины в апреле рискуют увлечься. Возможно, вам не хватает романтики в нынешних отношениях. Чтобы не испытывать судьбу, возьмите инициативу в свои руки и сообщите о своих ожиданиях второй половинке.

Близнецы

Семейные представители этого знака рискуют начать месяц с большого конфликта. Близнецам важно подумать, к какому результату стремиться: к миру в отношениях или к остаиванию собственных интересов.

Рак

В первой половине месяца возможны проблемы в отношениях из-за излишней вспыльчивости и перепадов настроения. Одинокие раки будут наслаждаться состоянием счастья в недавно начавшихся отношениях, которые преподнесут массу романтических моментов и признаний.

Лев

В апреле собственнический характер данного знака даст о себе знать. Поводом для проявления ревности могут послужить любые свободолюбивые фразы близкого человека.

Дева

Стабильность отношений может раздражать вашу вторую половинку. Все из-за предсказуемости и постоянств данного знака. Одинокие Девы по-прежнему будут находиться в активном поиске.

Весы

В начале апреля представители этого знака почувствуют себя центром Вселенной. Им захочется больше внимания в свой адрес. Недомолвки и ссоры могут заметно испортить отношения.

Скорпион

Добиться взаимности от интересующего человека в апреле окажется очень просто. Покажите себя заботливым и милым человеком, и лед в отношениях растает.

Стрелец

Никаких неожиданных эмоциональных встрясок в апреле не приключится. Напротив, отношения в паре располагают к укреплению отношений. Возможно, что настала пора задуматься о детях.

Козерог

В апреле любовная сфера у представителей данного знака будет на редкость нестабильной. Семейным знакам предстоит решать большую часть месяца проблемы своей второй половинки.

Водолей

В апреле отношения могут стать крайне романтичными в связи с хорошим настроением, которое будет довлеть над Водолеями. Ваш близкий человек испытает настоящее счастье, поскольку он давно мечтал об этом.

Рыбы

Представителям данного знака необходимо отказаться от соблазна размениваться по мелочам и не путать желаемое с действительность. Тот, кому вы активно симпатизируете, не настроен на длительные и серьезные отношения, передает Teleprogramma.pro.

Астролог Ольга Сохолтуева назвала способ определения источника энергии по натальной карте. По ее словам, на источник сил и вдохновения в натальной карте человека может указать положение Солнца.