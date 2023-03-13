Астролог Сохолтуева назвала способ определения источника энергии по натальной карте

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На источник сил и вдохновения в натальной карте человека может указать положение Солнца. Об этом рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

Определить положение Солнца в одном из 12 домов в личном гороскопе человек может самостоятельно через онлайн-конструкторы натальных карт или же при личном обращении к специалистам.

Людям, у которых Солнце расположено в первом доме, очень важны возможности проявления инициативы или соперничества. Для них подойдет любой вид спорта, передает «Москва 24».

Солнце во втором доме говорит о том, что человеку необходимо научиться ценить себя, свой труд и сохранять объективность. Подспорьем в этом станет рукоделие.

Люди с расположением Солнца в третьем доме черпают энергию из общения. Им нужно чаще знакомиться, посещать различные мероприятия, путешествовать.

Людям, рожденным с Солнцем в четвертом доме, силы дает семья, поэтому важно поддерживать отношения с родственниками и чаще проводить с ними время.

Творчество заряжает людей, у которых Солнце в пятом доме. Астрологи рекомендуют им прислушаться к себе и найти занятие, требующее от них полного вовлечения в процесс.

Человек, в натальной карте которого Солнце расположено в шестом доме, найдет энергию в наведении порядка в хаосе. Он может выбрать себе хобби или работу в этом направлении.

Людям с Солнцем в седьмом доме необходимо быть в центре внимания, чтобы черпать жизненную силу. Источником энергии для человека с Солнцем в восьмом доме могут стать опасные ситуации, в которых можно испытать себя.

Обучение, передача знаний другим и путешествия придадут сил людям с Солнцем в девятом доме. Власть и карьера имеют большое значение для человека с Солнцем в десятом доме. Самореализация станет для него неиссякаемым источником энергии.

Люди с Солнцем в 11-м доме получают жизненные силы в дружеских отношениях и организаторской деятельности. Для тех, у кого Солнце находится в 12-м доме, необходимы уединение и тишина, а также занятия творчеством.

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