Ефимов: 13 инвесторов получили от города земельные участки по ставке рубль в год

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В рамках антикризисной поддержки бизнеса 13 инвесторов получили от города в аренду земельные участки по ставке один рубль в год. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С марта 2022 года Москва заключила договоры о передаче участков по льготной ставке с 13 инвесторами, которые в течение пяти лет возведут в столице промышленные объекты пищевой, строительной и других отраслей. Общая площадь предоставленной земли превышает 30 гектаров. Объем инвестиций в реализацию этих масштабных инвестиционных проектов составит около 19 миллиардов рублей, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что по договорам предприниматели могут построить предприятия самой разной направленности. Это позволяет дополнительно трудоустроить более трех тысяч человек.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше половины земли, почти 18 гектаров, выделено под создание производств стройматериалов. В ближайшее время планируется открытие ряда предприятий, на которых создадут 770 новых рабочих мест.

Накануне Ефимов сообщил о том, что в 2023 году семь предпринимателей были освобождены от обеспечительных платежей по аренде недвижимости на сумму 11,8 миллиона рублей. Эти меры были приняты в рамках антикризисной поддержки бизнеса.